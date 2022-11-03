Bartın'daki maden kazasının havalandırmadan kaynaklı olmadığı belirtildi

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nda kazaya ilişkin sorular yanıtlandı. TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, yaptığı sunumda yeni havalandırmanın kazayı önlemeyeceğini açıkladı.

Türkiye, Bartın'da 14 Ekim akşamı yaşanan maden faciasıyla sarsıldı...

Grizu kaynaklı patlamada 41 işçi şehit olmuş 11 işçi de yaralanmıştı.

Yaralıların tedavileri için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde, maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Komisyon toplandı

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, kurumun mevzuatı, yapısı ve çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Ardından Amasra'daki maden ocağında yaşanan kazaya ilişkin soruları yanıtladı.

"Yeter ki bugün bize canlı ve dinamik bilgiler verin"

Kiraz'ın, soruların çoğunun teknik olması nedeniyle yazılı olarak bilgi sunmayı önermesi üzerine Komisyon Başkanı Yıldız, "Şu anda bize bu konuyla ilgili her türlü konuyu anlatabilirsiniz. Teknik bilgi de verebilirsiniz. Gerekirse bilgi alacağınız yetkililerle telefonla bağlantı kuralım. Yeter ki bugün bize canlı ve dinamik bilgiler verin." dedi.

Kiraz, Amasra'daki maden ocağındaki ana aspiratörün 1978'de kurulduğunu ve 11 bin metreküp/dakika kapasitesi olduğunu kaydetti.

"Uygun teklifler olmadığı için ihale 3 kere tekrar edildi"

Mevzuata göre aspiratörün çift yönlü çalışması gerektiğini anlatan Kiraz şu ifadeleri kullandı:

"Aspiratörün kapasitesi yetersiz değil ama mevzuat çift yönlü çalışmasını istiyor. Yeni aspiratör için ihale yapıldı ancak süreç pandemiye denk geldi. O dönemde firma malzeme tedarikinde sorun yaşandığını söyledi. Sonra uygun teklifler olmadığı için ihale 3 kere tekrar edilmek zorunda kaldı. 18 Ekim 2021'de yeni sözleme imzalandı. Firma taahhüt süresi içerisinde yurt dışından gelecek malzemeyi temin edemediği gerekçesiyle süre uzatımı istedi. Süre uzatımı verdik. Sonra tekrar süre uzatımı talep edildi. Firma en son eksiklikleri tamamladığını, sahaya getirip montaj yapacağını söyledi ama bu özel durum yaşandı."

"Havalandırmadan kaynaklanan bir kaza olmadı"

Kiraz, yeni aspiratörün bu tür bir kazaya etkisinin olmayacağını aktararak "Bizim kendi öngörümüz, incelemeler ve eldeki veriler havalandırmadan kaynaklanan bir kaza olmadığı şeklinde. Mevzuat, acil bir durumda ve ihtiyaç halinde emiş yerine itiş yapabilen bir aspiratör olmasını öngörüyor. Ancak böyle bir aspiratör olsaydı bile kazaya etkisi olmazdı." diye konuştu.

"Farklı senaryolar değerlendiriliyor"

Kazanın, TTK tarafından da araştırıldığını anlatan Kiraz, "Elimizdeki kayıtlı veriler, işçilerin ifadeleri ve diğer verilerle süreci değerlendirmeye çalışıyoruz. Uzman arkadaşlarımız bir araya gelip farklı senaryoları değerlendirmeye çalışıyor. Adım adım, aşama aşama değerlendirme yapılıyor." dedi.

Açıklamalar yeterli bulunmadı

Komisyon Başkanı Yıldız, sunum ve açıklamaların "yeterince aydınlatıcı" olmadığı kanaatine vardıklarını belirterek TTK Genel Müdür Yardımcısı Kiraz'ın tüm soruları not almasını ve gelecek hafta yeniden komisyonda detaylı olarak bilgi vermesini istedi.