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    Bartın'daki maden patlamasına soruşturma

    Bartın'daki maden patlamasına soruşturma

    Bartın Cumhuriyet Başsavclığı Amasradaki maden patlaması ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında provaktif 12 hesaba işlem başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 11:13
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    Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında yaşanan patlama 28 can aldı.

    Yaşanan olay tüm Türkiye'yi yasa boğarken, olayla ilgili provakatif paylaşımlar da art arda geldi.

    12 hesaba soruşturma

    Harekete geçen Bartın Cumhuriyet Başsavclığı, maden patlaması kapsamında soruşturma başlattı.

    Edinilen bilgiye göre, provaktif paylaşım yapan 12 hesap ile ilgili işlem başlatıldı.

    "7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir"

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre;

    "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

    14.10.2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provakatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerledirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlatılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

    Bartın daki maden patlamasına soruşturma #1


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