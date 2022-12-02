Başakşehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ ÜÇÜNCÜ ETAP KURALARI

Başakşehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ ÜÇÜNCÜ ETAP KURALARI

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında il il kura çekimleri devam ediyor. Peki, Başakşehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Binlerce vatandaşın ev sahibi olmak için başvurduğu TOKİ'de kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

İl il devam eden kura çekimleri İstanbul'un ilçelerine akdar gelirken, Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirildi.

Bu kura çekiminin ardından İstanbul'da yaşayan binlerce vatandaş, diğer ilçelere gözünü çevirdi.

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nden yararlanmak için heyecanan vatandaşlar, kura çekimi tarihini öğrenip katılım sağlamak istiyor.

Tuzla'nın hemen akbinde de yeni evlerin yapıldığı Başakşehir gündeme geldi ve araştırma konusu oldu.

Bu kapsamda da, "Başakşehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Peki, Başakşehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı....

Başakşehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında İstanbul kura çekilişinin ilk ayağı, 30 Kasım Çarşamba günü Tuzla'da gerçekleştirildi.

TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÜÇÜNCÜ ETAP KURALARI

1 Aralık: Bolu 902 konut

1 Aralık: Karaman 751 konut

2-3 Aralık: Düzce 110 konut

2-7 Aralık: Konya 7655 konut

4-5 Aralık: Zonguldak 1650 konut

6 Aralık: Bartın 850 konut