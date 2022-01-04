Başıboş sokak köpekleri tehlikesi devam ediyor

Başıboş sokak köpekleri tehlikesi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrılarına rağmen tehlikeli başıboş köpeklerin toplanmadığı yurdun birçok bölgesinden görüntüler geliyor.

Türkiye'nin en büyük sosyal problemlerinden biri olan başıboş sokak hayvanı konusu Gaziantep'teki vahşi olayla yeniden gündeme geldi.

4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 vahşi pitbullun saldırısıyla ağıryaralandığı görüntüler bardağı taşıran son damla oldu.

SOKAK KÖPEKLERİ KISMEN TOPLANMAYA BAŞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duruma el koyarak belediyelere sokak köpeklerinin toplatılması çağrısında bulundu.

AK Parti belediyeleri bu çağrılara uysa da çoğu muhalif belediye buna karşı çıktı.

BİRÇOK BELEDİYE ÇAĞRIYA KARŞI ÇIKTI

Bununla beraber her geçen gün yeni sokak köpeği saldırılarının yaşanmasına rağmen birçok belediye harekete geçmedi.

Başıboş sokak köpekleri tehlikesi devam ediyor VİDEO

ENSONHABER'E GELEN GÖRÜNTÜLER

Potansiyel tehlikenin sokaklarda kol gezdiği birçok il ve ilçeden Ensonhaber WhatsApp hattına görüntüler geliyor.

Belediyelerinin bu konudaki duyrasızlığına tepki gösteren okuyucularımızdan gelen görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz.

Görüntülerde, sürü halinde dolaşan köpeklerin kimi zaman fiziki saldırında bulunduğu görülürken kimi zaman da havlayarak insanları orkuttuğu görülüyor.

Siz de yaşadığınız yerde aynı sorunları yaşıyorsanız çektiğiniz görüntüleri +90 533 378 20 00 numaradan bize gönderebilrsiniz.