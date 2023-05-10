Başörtüsü düşmanlığı Ankara'da hortladı! Genç kadına yapılan saldırı kamerada Altındağ ilçesinde gündüz saatlerinde yaşanan olayda, 2 başı açık kadın yolda karşılaştıkları tesettürlü kadına, "Defolun bu ülkeden." diyerek saldırdı. Saldırganlar, kadının başörtüsünü çıkarınca araya giren vatandaşlar tepki gösterdi.

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Seçimin yaklaşmasıyla birlikte muhafazakar kesime yönelik saldırılar artmaya başladı.

Konunun skandal örneği Başkent Ankara'dan geldi.

Bu kez başörtülü genç bir kadın, başı açık 2 kadın tarafından hedef alındı.

Tesettürlü kadına saldırdılar

Altındağ ilçesinde kaydedilen görüntülerde, iddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen iki şahıs, yol artasında tesettürlü genç kadına hakaret savurdu.

Tansiyonun yükselmesiyle fiziksel saldırıya geçen kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından engellenmeye çalışıldı.

"Defolun bu ülkeden"

Kaydedilen görüntülerde, kadının başının açıldığı görüldü.

Kavga zorlukla ayrılırken, saldırıya geçen kadının, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden." dediği öne sürüldü.

Ardından şikayet üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Ekipler, çirkin saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.