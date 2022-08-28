Başroldeki isimler çok konuşulacak! Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'ndan ilk kareler...

Başroldeki isimler çok konuşulacak! Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'ndan ilk kareler...

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Yalı Çapkını'nın çekimleri başladı.İşte, dizinin setinden yeni fotoğraflar...

Yakında Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Yalı Çapkını dizisi sete çıktı.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, dizinin ilk bölüm çekimleri Gaziantep’te gerçekleşiyor.

Dizinin Gaziantep’ten sonra İstanbul çekimlerinin başlaması bekleniyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.

Dizi, birbirinde başarılı oyuncuları bir araya getirerek şimdiden dikkat çekti.

İşte, yakında başlayacak olan Yalı Çapkını dizisinin güçlü oyuncu kadrosu...

Dizinin oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak gibi isimler yer alıyor.