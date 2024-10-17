Başsavcı, sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı iddiası: İnceleme başlatıldı

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Türkiye, bu iddiayı konuşuyor...

Zonguldak​, Çaycuma​ Cumhuriyet Başsavcısı Y.C.'nin keyfi soruşturmalarıyla ilgili iddialarla gündemde.

ESKİ SEVGİLİLERİNİ GÖZALTINA ALDIRDI İDDİASI

Cumhuriyet Başsavcısı'nın iddialara göre avukat​ sevgilisinin 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdı.

İddialara göre Y.C.'nin aralarında avukat ve askerlerinde bulunduğu kişileri kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla soruşturma açtı.

İFADESİ ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında, Zonguldak Barosu Avukatı Ö.U.K. yazlığında gözaltına alındı.

İfadesi alınan Ö.U.K.'nın yazlığında ve Zonguldak’taki evinde arama yapıldı. Avukat 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.

Ö.U.K., dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına inandığını söyledi.

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Avukat E.Ö.'nin ofisinde çalışan bir personelin isminin de soruşturmada geçtiği öğrenildi. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı.

Ö., isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı.

Hem yanında çalışan personelin hem de gözaltına alınan diğer meslektaşına ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Ö, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıklarına dikkati çekti.

KEYFİ SORUŞTURMA İDDİASI

Konuyla ilgili konuşan kaynaklar, Başsavcının kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğünü ileri sürdü.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

İddiaların gündem olmasının ardından yetkililer harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.

"BU KONUDA AÇIKLAMA YAPAMAM"

Çaycuma Başsavcısı Y.C.'nin ise hakkındaki iddialarla ilgili, “Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir” dedi.

İZNE AYRILDI

İddiaların ardından Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C'nin izne ayrıldığı belirtildi.