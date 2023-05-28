Bastonlu teyze seçimi kutlamak için Külliye'ye gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle milyonlar balkon konuşması için Külliye'nin yolunu tuttu.

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Yurt genelinde bayram coşkusu hakim.

Milyonlar Cumhurbaşkanı Seçimi'nin zaferi için sokaklara akın etti.

7'den 70'e herkes seçimi heyecanla takip etti. Sandıklardan çıkan sonuç ise yüzleri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Üsküdar Kısıklı'daki evinin önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Balkon konuşması Külliye'de

Burada konuşmalarına ilk olarak gençlere ve kadınlara teşekkür ederek başlayan Erdoğan, ardından balkon konuşması için açıklama yaptı.

Erdoğan, "Bu defa değişiklik yapacağız. Balkon konuşmasını Külliye'den yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Reis'e gidiyorum"

Bunun üzerine vatandaşlar Külliye'nin yolunu tuttu.

Büyük bir kalabalığın arasında bastonlu bir teyze dikkat çekti.

Kameralara yansıyan yaşlı kadın, "Reis'e gidiyorum Reis'e" diyerek sevincini belli etti.