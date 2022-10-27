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    Batman’a şehit ateşi düştü

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit oldu.
    • 27.10.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:17
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    Batman’a şehit ateşi düştü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Batman'a şehit ateşi düştü

    Şehidin memleketinin Batman’ın Sason ilçesi olduğu öğrenildi.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un naaşı, 27.10.2022 günü saat:10.15'de resmi uğurlama töreniyle Yüksekova Havalimanı'ndan Batman Havalimanı'na uğurlanacak.

    Şehidimiz bugün defnedilecek

    Şehidimizin naaşının, Batman'a gelmesine müteakip Sason ilçesine intikal ettirilerek Sason Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına müteakip Kayabaşı Mah. Mehmet Akif mezarlığına defnedileceği bildirildi.

    Şehit Faim Bozkurt'un taziyesinin, Aşağı Mahalle İmam Şafi Camii'nde bulunan taziye evinde olacağı öğrenildi.

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