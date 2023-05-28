Batman'da 80 yaşında sandık başına gitti: Ülke bekası Bu yaşına kadar onlarca seçim gören 80 yaşındaki adam ülkenin bekası deyip cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmak için sandık başına gitti.

İHA

Türkiye yeniden sandıkta...

Milyonlarca vatandaşın beklediği Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri geldi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren demokrasinin gereği olarak demokratik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

80 yaşındaki Cevat Beyca da hastalığı ve ilerleyen yaşına rağmen erkenden oy kullanmak için sandık başına gitti.

"Ülkenin bekasının söz konusu"

Bu yaşına kadar nice seçimler gördüğünü belirten Beyca, bu seçimin tüm seçimlerden farklı olduğunu, ülkenin bekasının söz konusu olduğunu söyledi.

Yürümekte güçlük çektiği için bastonuyla sandığa gelen Beyca, bu yüzden sandığa gelerek oy kullandığını kaydetti.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa geldim"

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Beyca, "80 yaşındayım, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa geldim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Türkiye’mize, devletimize, milletimize, hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.