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    Batman'da piknik tüpünün patlaması panik yarattı

    Batman’da bir binanın 4. katından aşağıya atılan piknik tüpü bomba gibi patladı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.
    • 12.09.2022 - 07:03
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 07:03
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    Batman'da piknik tüpünün patlaması panik yarattı

    Batman'da Gültepe Mahallesi'nde bir binanın dördüncü katında piknik tüpünün aniden alev almasıyla birlikte camdan aşağıya atılan piknik tüpü bomba gibi patladı.

    Bomba gibi patladı

    Çevredeki vatandaşlar tarafından bomba patladığı düşüncesiyle polise haber verildi.

    Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Batman da piknik tüpünün patlaması panik yarattı #1

    Olayla ilgili oruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, inşaatın bahçesine düşen piknik tüpü patlamanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri Olay yerinde inceleme yapan ekipler piknik tüpünün patladığını belirledi.

    Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

    Batman da piknik tüpünün patlaması panik yarattı #2


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