Batman'da PKK'nın siyasi ayağı çocuklara slogan attırdı Yıllarca ailelere baskı kurarak çocukları PKK terör örgütüne teslim eden HDP seçim malzemesi olarak kullandığı çocuklara slogan attırarak bayrak sallandırdı.

İHA

Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor.

Seçime sayılı günler kala Millet İttifak'ını desteklediğini açıklayan PKK'nın siyasi ayağı HDP kendi partisi için de çalışmalara devam ediyor.

Meydanlarda terör örgütü başına özgürlük sloganları atan HDP bir yandan da Millet İttifakı için oy istiyor.

Doğu ve Güneydoğu’da yıllarca ailelere baskı kurarak çocukları PKK terör örgütüne teslim eden HDP, şimdi de çocukları eline yeni kurdukları Yeşil Sol Parti flamaları vererek siyasi emellerine alet ediyor.

Çocuklara slogan attırdılar

Yıllarca terörden beslenen HDP, yeni adıyla Yeşil Sol Parti, Batman’da vatandaşlardan aradığı desteği bulamayınca seçim propagandasında çocukları kullanıyor.

Seçim propaganda aracından Kürtçe müzik çalan Yeşil Sol Partililer, mahalle aralarında çocukların eline parti flamalarını vererek slogan attırdı.

2022'de 61 çocuk kaçırıldı

Bölgede HDP’nin desteğiyle çocukları kanlı emellerine alet eden terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırarak kanlı emellerine alet etmeye devam ediyor.

Teröristlerin sadece 2022 yılında 26'sı kız 61 çocuğu kaçırdığı biliniyor.