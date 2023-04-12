Batman'da sağanak yağış sele sebep oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağış uyarısının ardından Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yağış, sele sebep olarak köy yolunu kapattı.

İHA Türkiye kurak geçen kış mevsiminin ardından bahar mevsimine yağışlarla girdi. Kış mevsiminde beklenen yağışların gerçekleşmemesine karşılık birçok kentte yağmur yağışı gerçekleşti. Yağışların ardından sel ve taşkınlar ise hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji; Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Beklenen yağış, Batman'ın Sason ilçesinde etkili oldu. Yağış sele dönüştü Öğle saatlerinden itibaren Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Köy ulaşıma kapandı Yoğun gök gürültüsü ile birlikte ilçeyi adeta karanlığa çeviren yoğun yağışın ardından meydana gelen sel ve akabinde meydana gelen heyelan nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açma çalışmaları başlatan özel idare ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açtı.