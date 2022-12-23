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    Batman'da yunus ekipleri, katıldıkları düğünde halay çekti

    Yunus ekipleri, davet üzerine katıldıkları bir düğünde halay çekerken sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi çekti.
    • 23.12.2022 - 20:21
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 20:55
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    Batman'da yunus ekipleri, katıldıkları düğünde halay çekti

    Batman'da önceki akşam, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, Kültür Mahallesi'nde bir düğün salonunda Özkan ve Bahar Teymur’un düğün törenine davet edildi.

    Çiftin düğününü tebrik etmek için salona üniformalarıyla gelen ekipler, daha sonra davetlilerle beraber Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çekti.

    Görüntüler ilgi çekti

    DHA'nın haberine göre; sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

    Batman da yunus ekipleri, katıldıkları düğünde halay çekti #1

    Batman da yunus ekipleri, katıldıkları düğünde halay çekti #2

    Batman da yunus ekipleri, katıldıkları düğünde halay çekti #3

    Batman da yunus ekipleri, katıldıkları düğünde halay çekti #4

    Batman da yunus ekipleri, katıldıkları düğünde halay çekti #5


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