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    Bayburt buzla kaplandı

    Soğuk havaların etkisi altına giren Bayburt’ta Çoruh nehrinin yüzeyi kısmi buz tutarken eski kar yağışlarının yaşanmadığı ifade edildi.
    • 04.01.2023 - 09:44
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    Bayburt buzla kaplandı

    Deniz kenarında sıcak havalar etkisini korumaya devam ederken doğu illerinde başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

    Geçtiğimiz hafta görülen kar yağışının ardından Bayburt’ta kuru soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

    Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde Çoruh nehrinin yüzeyi buzla kaplandı. Nehir üzerinde oluşan buzun kalınlığı 3 santimetreyi buldu.

    Kenti buz kapladı

    Kentte park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu.

    "Soğuklar adeta her şeyi dondurdu"

    İHA'nın haberine göre, vatandaşlar, “Bayburt’ta eskisi gibi kar yağışı çok fazla olmasa da soğuk hava etkili. Soğuklar adeta her şeyi dondurdu.” ifadelerine yer verdi.

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