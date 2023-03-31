Bayburt'ta iki dağ arasında şehirden uzak müze Çağdaş ve geleneksel el sanatı eserlerini aynı çatı altında buluşturan Baksı Müzesi, beyaz örtüye bürünen güzellikleriyle de severlerinin dikkatini çekiyor.

İHA

Farklı mekanlarda gündeme gelen müze sayıları artıyor.

Bayburt'ta şehir merkezinden 45 kilometre uzakta bulunan Baksı Müzesi görenleri hayran bırakıyor.

Mart ayının sonunda yağan karla müzenin yakınında bulunan Çoruh Nehri’nin yeniden kısmen donması, ağaçların kırağı tutması, beyaz örtüyle kaplanan arazi görenleri hayran bıraktı.

Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Ateşle ısınmaya çalışıyorlar

Odun ateşiyle ısınmaya çalışan vatandaşlar, havanın soğuk olduğunu söyleyerek ateş başında ısınmaya çalıştıklarını, manzarayı ateş başında seyretmenin güzelliğinden bahsettiler.

"Bir düş kenti haline geliyor burası"

Müze kurucusu Hüsamettin Koçan ise, karın Baksı Müzesini kuşatmasının ardından Baksı'nın başka bir havaya büründüğüne ifade ederek şöyle dedi: