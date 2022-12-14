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    Bayraktar Kızılelma havalandı

    Bayraktar Kızılelma havalandı

    Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, test sürecini başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 16:51
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    Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava (İHA) araçları, orduyu şahlandırıyor....

    Yerli ve milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın test aşaması başarıyla tamamlandı.

    Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Kızılelma'nın görüntülerini paylaşarak, "Zor tutuyoruz" notunu düşmüştü.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bayraktar Kızılelma'nın 1 ay içinde havalanacağını belirterek, "Allah nasip ederse, 1 ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak" ifadelerini kullandı.

    "Daha fazla yerde tutamadık uçtu"

    Kızılelma hakkında yaşanan bir yeni gelişmeyi ise yine Selçuk Bayraktar aktardı.

    Test aşamalarını başarıyla tamamlayan Kızılelma uçtu.

    Selçuk Bayraktar o anları, Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadeleriyle aktardı.

    Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma paylaşımı: Daha fazla yerde tutamadık uçtu VİDEO

    Bayraktar Kızılelma havalandı #1

    Bayraktar Kızılelma havalandı #2

    Bayraktar Kızılelma havalandı #3


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