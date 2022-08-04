Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM başkanı..

Yeni ÖSYM başkanı olarak atanan Bayram Ali Ersoy hakkında araştırmalar çoğaldı.Ersoy'un eğitimi ve hayatı merak konusu oldu.İşte Bayram Ali Ersoy'un hayatı..

Halis Aygün'ün görevden alınmasının ardından ÖSYM Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un hayatı araştırılmaya başlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararıyle ÖSYM Başkanlığı görevine getirilen Bayram Ali Ersoy sosyal medyada gündem oldu.Kullanıcılar Ersoy hakkında merak edilenleri araştırmaya başladı.İşte merak edilen hayatı..

Bayram Ali Ersoy kimdir?

Bayram Ali Ersoy 1974 yılında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dünyaya geldi.Ersoy ilkokul, orta okul ve liseyi İstanbul'da okumuştur.1996 yılında ODTÜ Matematik bölümünden mezun olan Bayram Ali Ersoy doktora ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde gerçekleştirdi.

Bayram Ali Ersoy 2012 yılında doçent ünvanına sahip olurken 2017 yılında ise profesör ünvanını aldı.2017 yılından bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics isimli dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev almaktadır.

Matematik alanında kitapları bulunan Ersoy'un ulusal ve yabancı dergilerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.

2017 ve 2020 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev alan Bayram Ali Ersoy, 2020'den bugüne kadar Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Bayram Ali Ersoy 3 Ağustos itibariyle yeni ÖSYM başkanı olarak atandı..