Turizmde 9 gün sevinci: Doluluk oranı yüzde 90'a yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilini 9 gün ilan etmesi turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Sektör temsilcileri Erdoğan'a teşekkür ederken, rezervasyonlarda şimdiden dolulukların yüzde 90'ı aştığı açıklandı.

DHA

Bayram hareketliliği başladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu.

Turizmcileri sevindirdi

Turizmcilerin, bu yıl 20-21 Haziran günlerinin de idari izin sayılarak tatil sürecinin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 gün ilan edilmesine yönelik çağrısı karşılık buldu.

Turizmciler, iç pazara bayram tatilinin de dahil olmasıyla ilçedeki hareketliliğin daha da artacağını belirtti.

Diğer yandan otellerde bayram tatili hazırlıkları tamamlanırken ünlü isimler, başta oteller olmak üzere antik tiyatro ve eğlence mekanlarında sahne alacak.

Beklentiler karşılandı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, geçen hafta verdiği röportajda, 9 günlük bayram tatili beklentileri olduğunu ve 9 gün tatil kararı alınması halinde iç turizmin hareketliliğinin daha da artacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantının ardından bayram tatilini 9 gün olarak ilan etmesi, turizm sektöründe büyük sevinçle karşılandı.

"Çok önemliydi, mutluyuz"

Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesi nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile hükümete teşekkür eden AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Bu konu bizler için gerçekten elzem bir durumdu. Çok önemliydi, bu kararın çıkmasından mutluyuz. Şimdi yüksek sezona giriyoruz. Bizim için en değerli tarihlerden biri haziranın ikinci haftası. Dolayısıyla dokuz günlük tatilin açıklanması, periyodun uzaması yine otelciler için ve ülkemizdeki yaşayan insanların tatil yapabilme imkanları için çok ciddi bir fırsat oldu, dolayısıyla müteşekkiriz." dedi.

"Okulların kapandığı güne de denk geldi"

Bayramın hem okulların kapanmasına hem de Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'na denk geldiğini belirten Kavaloğlu, şunları kaydetti:

İnsanlar tatil programlarını buna göre düzenleyecek. Son dakika rezervasyonlar için de belli bir yerimiz var. Dolayısıyla bu da bir imkan olacak. Avrupa Futbol Şampiyonası için oteller dev ekranlar kurdular, hem yurt dışından gelen misafirlerimiz hem ülkemizde yaşayan misafirlerimiz için. Bizim için çok önemli kaynaklardan biri Avrupalı Türkler, çok ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Dolayısıyla onlar da tatillerini kendi anavatanlarında geçirmek istedikleri için bu dokuz günlük tatil periyodu onlar için de çok büyük bir avantaj olacak.

"Yüksek sezon bayramla başlayacak"

Yüksek sezonu dokuz günlük şekilde başlatmanın çok büyük bir fırsat olduğunu söyleyen AKTOB Başkanı Kavaloğlu, şunları söyledi:

Aynı zamanda açıkçası otelci açısından da çok büyük bir imkan. Çünkü yerli turist gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli. Bayram döneminde ben yüzde 100 doluluğu yakalayacağımızı düşünüyorum. Çünkü hem iklim şartları çok güzel. Şu anda tatil için en uygun dönemimizi yaşıyoruz. Antalya, Kıbrıs ve Ege'de çok ciddi, sanatçılı programlar da var. Dolayısıyla sadece sanatçılı olan otellerimiz değil, eğlence programlarını da Kurban Bayramı’na göre düzenleyen otellerimiz var. Dolayısıyla hem eğlenmeye hem dinlenmeye gelecekleri güzel bir periyod olacak.

"Bazı oteller şimdiden doldu"

Karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete teşekkür ettiklerini açıklayan Kundu'daki beş yıldızlı bir otelin Genel Müdürü İsmail Çağlar, şu ifadeleri kullandı:

Bu tür tatillerin uzaması, turizmcilere direkt pozitif anlamda etki sağlıyor, beklentimiz bu yöndeydi. Bayram tatili süreci için Kundu-Lara bölgemiz adına konuşacak olursak şu an için bayramda hemen hemen yer kalmadı. Dün en son sektördeki diğer meslektaşlarla görüşmemde yer kalmadığını söylediler veya çok az bir yer kaldı. Özellikle yüksek sezon olması uluslararası turistin otellerde şu an konaklıyor olması, buna ek olarak iç pazardaki hareketlilik otelleri doldurdu. Bayram için yüzümüz gülüyor. Şu an üzülerek bazı misafirlerimize yer kalmadığını söylüyoruz.

Çok ciddi bir destek oldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, şöyle konuştu:

Bu bizim için çok önemli bir karar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bize her zaman destek olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramı'nda da çok ciddi bir şekilde destek oldu, 9 güne çıkarttı, Kurban Bayramı’nda da bu şekilde bir karar alması tüm turizmcileri çok sevindiriyor. O yüzden çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Bölgede ciddi bir hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Güzel bir Kurban Bayramı tatili geçireceğimizi düşünüyoruz.

"Fiyatlar 3 bin TL'den başlıyor"

Turizmcinin 1 Haziran'dan itibaren yaz sezonuna girmiş olduğunu belirten Saatçioğlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

Şu andaki doluluklarımız gayet güzel. Yüzde 75-85'lere kadar çıkıyor. Bayramın dokuz güne çıkartılması son boş odalarımızı dolduracaktır. Ama her zaman Türk misafirlerimiz son dakika rezervasyonlarını tercih ediyor. Kapı misafiri dediğimiz son dakikalarla dolulukların yüzde 100'lere vuracağını düşünüyoruz. Bölgede ciddi bir hareketlenme olacaktır. Hem havalar da sıcak olmaya başladı ve okul tatili de başlamış oluyor. Bölgede bayram tatili fiyatları günlük kişi başı 3 bin TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar değişiyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)