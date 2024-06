Turizmde 9 gün sevinci: Doluluk oranı yüzde 90'a yaklaştı

DHA

Bayram hareketliliği başladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu.

Turizmcileri sevindirdi

Turizmcilerin, bu yıl 20-21 Haziran günlerinin de idari izin sayılarak tatil sürecinin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 gün ilan edilmesine yönelik çağrısı karşılık buldu.

Turizmciler, iç pazara bayram tatilinin de dahil olmasıyla ilçedeki hareketliliğin daha da artacağını belirtti.

Diğer yandan otellerde bayram tatili hazırlıkları tamamlanırken ünlü isimler, başta oteller olmak üzere antik tiyatro ve eğlence mekanlarında sahne alacak.

Beklentiler karşılandı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, geçen hafta verdiği röportajda, 9 günlük bayram tatili beklentileri olduğunu ve 9 gün tatil kararı alınması halinde iç turizmin hareketliliğinin daha da artacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantının ardından bayram tatilini 9 gün olarak ilan etmesi, turizm sektöründe büyük sevinçle karşılandı.

"Çok önemliydi, mutluyuz"

Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesi nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile hükümete teşekkür eden AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Bu konu bizler için gerçekten elzem bir durumdu. Çok önemliydi, bu kararın çıkmasından mutluyuz. Şimdi yüksek sezona giriyoruz. Bizim için en değerli tarihlerden biri haziranın ikinci haftası. Dolayısıyla dokuz günlük tatilin açıklanması, periyodun uzaması yine otelciler için ve ülkemizdeki yaşayan insanların tatil yapabilme imkanları için çok ciddi bir fırsat oldu, dolayısıyla müteşekkiriz." dedi.

"Okulların kapandığı güne de denk geldi"

Bayramın hem okulların kapanmasına hem de Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'na denk geldiğini belirten Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek sezon bayramla başlayacak"

Yüksek sezonu dokuz günlük şekilde başlatmanın çok büyük bir fırsat olduğunu söyleyen AKTOB Başkanı Kavaloğlu, şunları söyledi:

"Bazı oteller şimdiden doldu"

Karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete teşekkür ettiklerini açıklayan Kundu'daki beş yıldızlı bir otelin Genel Müdürü İsmail Çağlar, şu ifadeleri kullandı:

Bu tür tatillerin uzaması, turizmcilere direkt pozitif anlamda etki sağlıyor, beklentimiz bu yöndeydi. Bayram tatili süreci için Kundu-Lara bölgemiz adına konuşacak olursak şu an için bayramda hemen hemen yer kalmadı. Dün en son sektördeki diğer meslektaşlarla görüşmemde yer kalmadığını söylediler veya çok az bir yer kaldı. Özellikle yüksek sezon olması uluslararası turistin otellerde şu an konaklıyor olması, buna ek olarak iç pazardaki hareketlilik otelleri doldurdu. Bayram için yüzümüz gülüyor. Şu an üzülerek bazı misafirlerimize yer kalmadığını söylüyoruz.