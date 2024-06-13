Bayram tatili öncesinde Bodrum girişinde trafik başladı 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen turistler Bodrum'a tatil başlamadan akın etmeye başlarken ilçenin girişinde trafik yoğunluğu oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

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İHA

Tatil sezonu açıldı...

Yaz tatili ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi yerli turisti büyükşehirlerden kaçışa itti.

Bu kapsamda Bodrum'a akın başladı.

Tatile 1 gün kala trafik yoğunluğu

Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatiline 1 gün kala Bodrum'da trafik kuyrukları oluşmaya başladı.

Tatile 1 gün önceden araçlarıyla gelen 2'inci konut sahipleri ve otelde konaklayacak olan yerli turist Bodrum'da trafiği durma noktasına getirdi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri canla başla çalışmaya başladı.

40 derece altında trafik çilesi

Özellikle ana yolda oluşan trafik kuyruğu dikkatlerden kaçmadı. 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zaman zaman çileden çıktı.

Nüfus 1 milyona ulaşacak

Kurban Bayramı tatili boyunca ilçenin nüfusunun 1 milyonu bulacağı ön görülüyor.

Birçok otelin doluluk oranları yüzde 90'lara çıktığı da öğrenildi. Bodrum Kaymakamlığı ilçede güven ve huzuru sağlamak için ilçeye takviye polis getirttirdi.

Bodrum Belediyesi saha ekiplerinin ise 24 saat esaslı çalışacağı öğrenildi. Uçak ve otobüs firmaları ise Bodrum'a ek sefer koydukları öğrenildi. İlçeye 24 saat içerisinde 20 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)