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    Bayramiç Barajı'nda düşen su seviyesi tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardı

    Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle Skepsis Antik Kenti'ne ait hamam ve kilise kalıntıları ortaya çıktı.
    • 05.12.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:42
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    Bayramiç Barajı'nda düşen su seviyesi tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardı

    Yurdun birçok bölgesinde içme suyunu karşılayan göl ve barajlarda su seviyesindeki azalma kuraklık noktasına geldi.

    Kuraklıktan etkilenen Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Bayramiç Barajı'nda su seviyesi düştü.

    Mitolojide 'Bin pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda, 96,5 milyon metreküp su kapasitesi 10 milyon metreküpe geriledi.

    Hamam ve kilise kalıntıları ortaya çıktı

    Barajın su seviyesinin düşmesiyle 2 bin 500 yılık geçmişe ait Skepsis Antik Kenti'ne ait bin 500 yıllık hamam ve kilise kalıntıları tekrar gün yüzüne çıktı.

    Kalıntılar drone ile görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre, Tarihçiler, 1993 ve 1995 yıllarında yapılan kurtarma kazıları sonrası hamam ve kilise yapısı açığa çıkartıldığını belirterek, yaklaşık 30 yıl sonra bu yapıların tekrar açığa çıkmasının heyecan verici olduğunu ifade etti.

    Bayramiç Barajı'nda düşen su seviyesi tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardı ViDEO

    Bayramiç Barajı nda düşen su seviyesi tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardı #1

    Bayramiç Barajı nda düşen su seviyesi tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardı #2

    Bayramiç Barajı nda düşen su seviyesi tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardı #3

    Bayramiç Barajı nda düşen su seviyesi tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkardı #4


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