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    Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne para cezası verildiğini ve hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Şoföre toplamda bin 15 lira para cezası kesildi.
    • 28.08.2022 - 19:04
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    Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi.

    Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor.

    O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuluyor.

    Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen sürücü

    Sürücü gözaltına alındı

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Sivil trafik ekipleri, kimliğini tespit ettikleri minibüs şoförü İ.Y.'yi gözaltına aldı.

    Sürücüye toplam bin 15 lira para cezası

    Minibüs şoförü İ.Y.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması", "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak", "Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek" ve "Saygısızca araç kullanmak" içerikli maddeler gereği toplam bin 15 lira idari para cezası kesildi.

    Ayrıca sürücü İ.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" içerikli maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

    Vali Yerlikaya duyurdu

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen; ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim." ifadelerine yer verdi.

    Bayrampaşa da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza #1

    Bayrampaşa da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza #2

    Bayrampaşa da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza #3

    Bayrampaşa da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza #4


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