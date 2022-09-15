Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda terör örgütü PKK mensubu olduğu ortaya çıkan ve aranması olduğu belirlenen kadın, kaçak olarak çalıştığı iş yerinde yakalandı.

Terörle mücadele sınır bölgelerinin yanı sıra yurt içinde de başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda örgüt üyelerine yönelik operasyonlar yürütülüyor.

Kadın terörist tespit edildi

Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda bir iş yerinde kaçak olarak çalışan PKK/KCK mensubu kadını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 6 Eylül’de Bayrampaşa'da bulunan iş yerine baskın yaptı.

Bayrampaşa'da yakalanan örgüt üyesi kadın tutuklandı VİDEO



Aranması olduğu belirlendi

İHA'nın aktarımına göre; operasyonda, terör suçundan aranması olduğu ortaya çıkan D.E. adlı örgüt üyesi kadın gözaltına alındı.

Tutuklandı

“Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.