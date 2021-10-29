Bazı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

Bazı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayınlandı.

yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6 kişi ile 7 kuruluşun mal varlıkları, terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle donduruldu.

TERÖRİZME FİNANSMAN SAĞLADIKLARI GEREKÇESİYLE DONDURULDU

yayınlanan bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar'a göre, Ahmet Bayaltun, İsmail Bayaltun, Faruq Hamud, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, Taleb Ahmad, Ammar Yasar Lutfi Sahloul isimli kişelerin ve Alsultan Kuyumculuk, Tawasul Tekstil, Aslan SK Medikal Sanayii, Alharm Gıda Tekstil, El Haldi Kuyumculuk, Alhobo Kuyumculuk, Firstone İnternational isimli kuruluşların mal varlıkları 6415 sayılı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesi gereğince donduruldu.

BİR YIL İÇİNDE DAVA AÇILMAZSA KARAR GEÇERSİZ SAYILACAK

Kararda, mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletin bir yıl içinde soruşturma başlatmaması halinde kararın yürürlükten kaldırılabileceği belirtildi.

Mal varlıkları dondurulan kişilerin ise kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonraki 60 gün içinde Danıştay'a dava açabileceği aktarıldı.