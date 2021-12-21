BDDK'dan olumlu kur seyrini manipüle edenlere suç duyurusu

Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya üzerinden kurdaki olumlu gelişmeleri manipüle ettiği belirnenen şahıslara, BDDK tarafından suç duyurusunda bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı güven açıklamasının ardından dolarda yaşanan düşüş, ülke gündemine oturdu.

Kurdaki olumlu hareketlerin değerlendirildiği medya organlarında olumlu seyrin manipüle edildiği tespit edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiğini belirtti.

BDDK'DAN SUÇ DUYURUSU

Söz konusu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

"KURUMUMUZ BU VE BENZERİ GİRİŞİMLERİ YAKINDAN TAKİP ETMEKTEDİR"

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir.

Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.