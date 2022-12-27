Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? İşte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti detayları!

Asgari ücrete yapıla zam sonrası memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yakından takip edilmeye başlandı. Peki bedelli askerlik ücreti açıklandı mı?

Bedelli askerlik ücreti konusunda araştırmalar sürüyor. Asgari ücrete uygulanan % 54,66'lık zam sonrası memur ve memur emeklisine yapılacak olan zam da yakından takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası 3 Ocak Aralık enflasyon rakamları beklenmeye başladı. Peki 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2022 senesinde 80 bin TL olan bedelli askerlik ücretinin yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve memur emeklisine Ocak ayı içerisinde % 20 zam yapılması durumunda bedelli askerlik ücreti 96 bin 76 liraya yükselmiş olacak. Ayrıca yüzde 30 zam yapılması durumunda 104 bin 83 lira, yüzde 40 zam yapılması durumunda 112 bin 89 lira % 50 zam yapılması durumunda ise 2023 bedelli askerlik ücreti 120 bin 96 liraya kadar çoğalmış olacak.

Ayrıca memur ve memur emeklisi maaşları 6 aylık periyotlar şeklinde toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı almakta. 5 aylık enflasyon farkı 15,11 olarak açıklanırken, bu orana Aralık ayı enflasyon verisi de eklenmiş olacak. Bunun yanı sıra Aralık ayı enflasyon verisi ise 3 Ocak tarihinde duyurulacak.