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Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2023 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti 93 bin 258 lira olarak belirlendi.