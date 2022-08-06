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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2022 Bekçilik sınav sonuç ekranı..

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2022 Bekçilik sınav sonuç ekranı..

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu uzun zamandır merak konusu olmuştu.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile bekçilik sınav sonuçları duyuruldu.