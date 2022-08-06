Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
415.793
-0.22%
BTXN Coin
8.27
1.97%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2022 Bekçilik sınav sonuç ekranı..

    Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu uzun zamandır merak konusu olmuştu.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile bekçilik sınav sonuçları duyuruldu.
    • 06.08.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 10:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2022 Bekçilik sınav sonuç ekranı..

    17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı sonuçları belli oldu.Sınava giren adayların başarılı olabilmeleri için 50 puan alması gereken sınav sonuçları açıklandı.

    Binlerce aday bekçi olabilmek için sınava girdi.Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler sözlü mülakatlara çevrildi.

    Bekçilik sınav sonuçları nereden öğrenilir?

    Bekçilik sınavı sonuçlarını "https://www.pa.edu.tr" adresli internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

    Bekçilik sınav sonuçlarına itirazlar ne zaman yapılacak?

    Bekçilik sınavı sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar 9 Ağustos tarihine kadar itirazlarını yapabilecekler.İtiraz etmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "https://www.meb.gov.tr" veya "https://www.odsgm.meb.gov.tr" adresinde yayımlanan sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini  09 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar şahsen ya da faks yoluyla Polis Akademisi Başkanlığına ulaştırabilecekler.


    İlginizi Çekebilir

    Süper Lig, Twitter hesabı sonunda açıldı
    Futbol

    Süper Lig, Twitter hesabı sonunda açıldı

    Fenomen CEO kazandıran yatırım projesini açıklıyor
    BTCPrime

    Fenomen CEO kazandıran yatırım projesini açıklıyor

    Hasta yakınları acil servisi birbirine kattı
    3. Sayfa

    Hasta yakınları acil servisi birbirine kattı

    Görüş Bildir