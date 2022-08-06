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- Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2022 Bekçilik sınav sonuç ekranı..
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2022 Bekçilik sınav sonuç ekranı..
- 06.08.2022 - 10:37
- Güncelleme : 06.08.2022 - 10:43
17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı sonuçları belli oldu.Sınava giren adayların başarılı olabilmeleri için 50 puan alması gereken sınav sonuçları açıklandı.
Binlerce aday bekçi olabilmek için sınava girdi.Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler sözlü mülakatlara çevrildi.
Bekçilik sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Bekçilik sınavı sonuçlarını "https://www.pa.edu.tr" adresli internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
Bekçilik sınav sonuçlarına itirazlar ne zaman yapılacak?
Bekçilik sınavı sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar 9 Ağustos tarihine kadar itirazlarını yapabilecekler.İtiraz etmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "https://www.meb.gov.tr" veya "https://www.odsgm.meb.gov.tr" adresinde yayımlanan sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini 09 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar şahsen ya da faks yoluyla Polis Akademisi Başkanlığına ulaştırabilecekler.