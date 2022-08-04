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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Bekçilik sınav sonuçları..

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Bekçilik sınav sonuçları..

Bekçilik sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.Peki sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevabı..