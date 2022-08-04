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- Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Bekçilik sınav sonuçları..
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Bekçilik sınav sonuçları..
Bekçilik sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.Peki sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevabı..
- 04.08.2022 - 09:52
17 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınavının sonuçları açıklandı mı sorusu sosyal medyada gündeme geldi.Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor.
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavında ter döken adaylar internette konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Bekçilik sınav sonuçlarının belli olacağı o tarih..
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı sonuçları 5 Ağustos Cuma günü açıklanacak.Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://www.meb.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden duyurulacak..