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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçi alımı sınavı sonuç sorgulama ekranı...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçi alımı sınavı sonuç sorgulama ekranı...

Bekçilik için ter döken ve sınava giren adaylar, "2022 bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunu gündeme getirdi.