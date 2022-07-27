Petrol
99.91
0.45%
Euro
18.1678
0.43%
Dolar
17.8788
0.12%
Altın
989.02
0.31%
Borsa
2551
0.55%
Bitcoin
386.282
1.48%
BTXN Coin
9.47
-5.11%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçi alımı sınavı sonuç sorgulama ekranı...

    Bekçilik için ter döken ve sınava giren adaylar, "2022 bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 27.07.2022 - 09:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçi alımı sınavı sonuç sorgulama ekranı...

    Bekçilik sınavında ter döken adaylar, girdikleri sınavın sonuçları için gün sayıyor...

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları açıklanmıştı.

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan bekçilik sınavı sonuç günü adaylar tarafından merak edilirken, sınavın sonuç tarihi de belli oldu.

    Peki, Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Bekçilik sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.

    Sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak.

    Bekçilik için uzun zamandır hem sınava hem de fiziksel yeterliliğe çalışan adaylar, gerekli şartları sağladıkları sürece bu mesleği yapabilecek.

    BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçi alımı sınavı sonuç sorgulama ekranı... #1


    İlginizi Çekebilir

    Munzur dağı eteklerindeki yaylada çadırlarda mutlu hayat
    3. Sayfa

    Munzur dağı eteklerindeki yaylada çadırlarda mutlu hayat

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş
    Magazin

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın
    Metabot

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın

    Görüş Bildir