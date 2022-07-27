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- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçi alımı sınavı sonuç sorgulama ekranı...
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçi alımı sınavı sonuç sorgulama ekranı...
Bekçilik için ter döken ve sınava giren adaylar, "2022 bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunu gündeme getirdi.
- 27.07.2022 - 09:11
Bekçilik sınavında ter döken adaylar, girdikleri sınavın sonuçları için gün sayıyor...
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları açıklanmıştı.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan bekçilik sınavı sonuç günü adaylar tarafından merak edilirken, sınavın sonuç tarihi de belli oldu.
Peki, Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.
Sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak.
Bekçilik için uzun zamandır hem sınava hem de fiziksel yeterliliğe çalışan adaylar, gerekli şartları sağladıkları sürece bu mesleği yapabilecek.
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