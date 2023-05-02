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Seçime az bir süre kala muhalefetin gündemi anketler oldu.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her mitinginde 'ilk turda bu iş biter' söylemine kendi kitlesi bile inanmıyor.

Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın konuğu olan kamuoyu araştırmacısı ve yazar Bekir Ağırdır, ilk turda kazanmanın altılı masayı oluşturan partilerle nasıl olacağını sorguladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıttıktan sonra kaybettiği oy oranını tekrar yakalayamadığını söyleyen Ağırdır, DEVA ve Gelecek Partisi'nin yüzde 1'lik bile oy katkısının olmadığını vurguladı.

Ağırdır, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'den kopan bir seçmenin CHP'ye olan karşıt görüşü o kadar güçlü ki CHP'ye oy vermesi neredeyse imkansız görünüyor. Ama İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partisi o seçmenin kimliği üzerinden siyaset yapıyor. Altılı masada yaşanan gerilim bu 3 partinin aynı kişilerden oy almak için yaptığı siyasetten kaynaklanıyordu. Ne oldu. DEVA ve Gelecek Partisi kamuoyunun beklediği güçlenmeyi başaramadı. DEVA ve Gelecek Partisi'nin yapılan anketlerde yüzde 5 oranına ulaştığını ben görmedim. Hatta giderek gerileyerek yüzde 1 seviyesinde ilerliyorlar. Bugün bu iş bitti denilemiyorsa burada sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun eksikliği yok. Başta İyi Parti olmak üzere DEVA ve Gelecek Partisi'nin kendilerine düşen yolu yerine getirememesinin nedeni var.