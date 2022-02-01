Bekir Bozdağ: Adalet mahkemelerde tecelli etsin Twitter'da değil

Abdulhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ, görevdeki ilk talimatını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kabinede revizyona gidildi.

Adalet Bakanlığı görevinden affını talep Abdulhamit Gül'ün bu isteği kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Adalet Bakanlığı görevine bu görevi daha önce de sürdüren Bekir Bozdağ'ı atadı.

2. kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bozdağ, bakanlık bürokratlarıyla yaptığı görüşmelerde ilk talimatını da verdi.

Bozdağ'ın öncelik verdiği konu, Türkiye gündeminin ön sıralarından düşmeyen kadın cinayetleri ve bunun sonrasında şüphelilere dönük işlemler oldu.

ÖNCELİKLİ KONU KADIN CİNAYETLERİ

Bozdağ, bu konularda infiale neden olan kararların ortadan kalkması için yasa ya da genelge ne gerekirse yapılacağını belirtip, bu konularda taviz vermeyeceğinin mesajını verdi.

"ADALET MAHKEMEDE TWITTER'DA DEĞİL"

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Bozdağ, birçok olayda şüphelilerin önce serbest bırakılıp daha sonra sosyal medya ve kamuoyu baskısı ile tutuklandığını hatırlatarak, "Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklaması yanlış. Adalet mahkemelerde tecelli etsin Twitter'da değil." diye konuştu.