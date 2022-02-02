Şiddet konusunun bakanlığın birinci maddesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Bekir Bozdağ, ceza konusunda adalet neyi emrediyorsa onun yapılması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda yemin eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda kameraların karşısına geçti.

Bakan Bekir Bozdağ konuşmasında, aile içi ve kadına şiddet ile mücadele konusuna değindi.

"YERİNE GETİRİLMEYEN ADALET BAŞKA HAKSIZLIKLARA KAPI AÇAR"

Kadına karşı şiddet davalarında merhamet yerine adalete ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, iyi hal indirimleri ve tutuklamalarla ilgili konuşarak şunları söyledi:

"Merhamet yerine adalet neyi emrediyorsa onun üzerine hareket etmemiz lazım. Bunları yapmazsak başka haksızlıklara kapı aralamış oluruz. Arkadaşlarıma talimat verdim. Bugüne kadar yapılanlar belli. Onların üzerine neleri ilave edeceğiz, daha ileri adımları nasıl atacağız, üzerinde duracağız.

Bekir Bozdağ: Adalette 'ama'lar anamızı ağlattı

"KRAVATA, BOYUN BÜKMEYE UYGULANAN İNDİRİMLER ÜZERİNDE DURACAĞIZ"

Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde de durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğunu ifade etmek isterim. Her işin üzerine gideceğiz. Yargının üzerine ne düşüyorsa onu da sağlayacağız."

"'AMA'LI CÜMLELER ANAMIZI AĞLALTTI"

Bakan Bozdağ, kadına karşı şiddet konusunda "ama"lı cümle kurdukları takdirde kaybedeceklerini, bu konunun üstesinden gelemeyeceklerini de vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ama'lı cümle kurarsak kaybederiz. 'Ama'lar bizim anamızı ağlattı.

"SOSYAL MEDYA BASKISIYLA KARAR ALAN YARGI ZARAR VERİR"

Sosyal medyanın, kamuoyunun, gazetenin baskısıyla karar alan bir içişleri veya yargı bize zarar verir. Doğru kararı medya, sosyal medya, kamuoyu ayaklanmadan vereceğiz. Onlar bize 'sağ olsunlar' diye teşekkür edecekler. Kamuoyu baskısı ile karar alan, uygulayan değil, doğru olduğu için karar alan ve onu dosdoğru uygulayan hem emniyet hem yargı mensupları olarak biz bu meseleye vaziyet edelim. O zaman milletin, kalben, vicdanen tatmin olmasının önünü açacağız."

"GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR"

Geciken adaletin adalet olmadığını, işlerin vaktinde yapılmaması halinde yargılama sürecinin uzayacağını belirten Bozdağ, "O zaman verilen ceza büyük de olsa o cezayı görmüyorlar. Adalet hemen, vaktinde, doğru zamanda lazım. Adaleti hızlandırma konusunda sizlerle yargı mensuplarının birlikte çalışmasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

"15 BIÇAK DARBESİ YİYEN KADININ ACISI ÜZERİNE 'ADLİ KONTROL' KARARI ÇIKAMAZ"

Bir mahallede kadına şiddet konusu haberlere düştüğünde, emniyet müdürünün o işin birinci sorumlusu olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Başsavcı ise daha emniyet önüne dosyayı getirmeden olayı duyduğu andan itibaren ön alacak. İşler, deliller eksik olmasın, emniyet müdürüyle konuşacak, ilgili savcıyla konuşacak, dosya geldiğinde tam tekmil... 15 bıçak yemiş hanımefendinin acısı üzerine adli kontrol kararı çıkmayacak. Ne gerekiyorsa o karar çıkacak. Bunun, bizim bir eksikliğimizin sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu eksikliğe müsaade etmeyeceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Bizzat ben de takip ediyorum." diye konuştu.

"YARGIDA AKSAMA VARSA ÇÖZÜM GEREKLİDİR"

Bu konularda medyada çıkan bütün haberleri takip ettiğini aktaran Bozdağ, "İlgili ve yetkili arkadaşlarıma hemen o konuda ne yapılması gerektiğini talimatlandırıyor ve anında da bilgi alıyorum. Gerekirse ilgili yerleri de arayacağız. Bu yargıya müdahale değildir. Herkes farklı değerlendirebilir. Yargının sağlıklı işlemesi, bakan olarak görevlerimin arasındadır. Orada aksama varsa bunları çözüme kavuşturmak bizim için tarihi öneme haizdir." dedi.