Bekir Bozdağ: AK Parti iktidarında kimse başörtüsü zulmünü hortlatamaz

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığı gidiyor...

Sayılı günlerin kaldığı tarihin en önemli seçimlerinde adaylar belirlenmeye devam ediyor.

Bu süreçte ittifaklar da şekilleniyor. Böylelikle siyasi isimler seçime yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Heyecanın yüksek olduğu dönemde başörtüsü düşmanlığı bir kez daha ortaya çıktı.

Olayın adresi ise Eskişehir. Hatay'dan bölgeye giden depremzede bir ailenin genç kızından, kayıt yaptırmak istediği okuldan başörtüsünü çıkarması istendi.

9. sınıf öğrencisinin bu durumu kabul etmemesinin üzerine söz konusu okula kaydı gerçekleştirilmedi.

Gündeme taşınan olay başörtüsü düşmanlığını bir kez daha ortaya koyarken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan olaya ilişkin tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

Eğitim ve öğretim, kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık.



Buna rağmen maalesef Eskişehir’de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cüret etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır.



AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse başörtülü kadınların eğitim ve öğretim, hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cüret edemez.