Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın grup toplantısındaki talimatını aldık

Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtüsünü yasal güvence altına alalım" teklifini öne sürdü.

TBMM'de düzenlenen AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına karşılık verdi.

Erdoğan: Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım

Erdoğan, "Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa düzenlemesine ilişkin çağrısının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, açıklamada bulundu.

Bozdağ: Talimatı aldık, çalışmalarımıza başlıyoruz

Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık." şeklinde konuştu.

Bozdağ, "Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." diye ekledi.

"Bunun hesabını kolay kolay veremeyeceksin"

Bu arada partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YÖK Başkanı hakkında, 'başörtüsü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında Kılıçdaroğlu geliyordu.

Sayın Kılıçdaroğlu, ikna odalarında kızlarımıza yapılan zulümden sen kurtulacağını mı zannediyorsun? Bunun hesabını kolay kolay veremeyeceksin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözümü anayasayla sağlayalım ViDEO