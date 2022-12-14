Bekir Bozdağ, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı değerlendirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı sonrası istinaf ve temyiz yolunun açık olduğunu belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, devam eden dava sürecinde mahkeme kararını verdi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını açıkaldı.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

"Kimse mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz." diye konuştu.

"Karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir"

Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir.

"Yargılama süreci devam ediyor"

Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir.

Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir."