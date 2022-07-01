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- Bekir Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak
Bekir Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayının alınacağını ifade ederken sınavın da 26-27 Kasım'da yapılacağını bildirdi.
- 01.07.2022 - 11:54
- Güncelleme : 01.07.2022 - 12:07
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcı adaylarını sevindirecek bir haber verdi.
1500 hakim ve savcı adayı alınacak
Bekir Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını bildirdi.
Sınav 26-27 Kasım'da
Bozdağ, sınavın ise 26-27 Kasım'da yapılacağını ifade etti.