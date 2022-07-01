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    Bekir Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayının alınacağını ifade ederken sınavın da 26-27 Kasım'da yapılacağını bildirdi.
    • 01.07.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 12:07
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    Bekir Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcı adaylarını sevindirecek bir haber verdi.

    1500 hakim ve savcı adayı alınacak

    Bekir Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını bildirdi.

    Sınav 26-27 Kasım'da

    Bozdağ, sınavın ise 26-27 Kasım'da yapılacağını ifade etti.

    Bekir Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak #1


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