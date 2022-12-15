Bekir Bozdağ: Hakimler görevlerinde bağımsızdır

Bakan Bozdağ, İmamoğlu için siyasi yasak ve hapis kararının verilmediğini söyledi. Bozdağ, "Davalara müdahil olmamız söz konusu olamaz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davayla ilgili konuştu.

"Hiçbir makam ve merci hakimlere emir veremez"

Bozdağ, "Hakimler görevlerinde bağımsızdır. Hiçbir makam ve merci hakimlere emir ve yetki veremez, tavsiyede bulunamaz. Her yargılama sonucunda bu yargıya siyaseti bulaştırmak, hukukumuza da yargımıza da büyük zarar vermektedir." dedi.

Hukuk önünde herkesin eşit olduğunun altını çizen Bozdağ, "Orada herkese aynı muamele uygulanır. Yargı statüye bakmadan, konumuna bakmadan, kanuna bakarak ona göre kararı açıklar." ifadelerini kullandı.

Bozdağ: İmamoğlu için siyasi yasak ve hapis kararı yok

İHA'nın aktardığına göre, Bozdağ, ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararının olmadığını, istinaf yolunun açık olduğunu ve nihai kararın da ondan sonra açıklanacağını kaydetti.

"Sayın İmamoğlu için ne siyasi yasak kararı ne hapis cezası vardır." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Davalara müdahil olmamız söz konusu olamaz"

"Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa itiraz yolu vardır. Bu yollar sonuna kadar açık ve sağlıklı bir şekilde işlemektedir. Bırakalım hukuk, usulüne uygun, yasaya uygun işlesin. Davalara herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz. Görülen davalar hakkında bir değerlendirme yapmayız."

6 yaşındaki çocuğa istismar davası



Adalet Bakanı, 6 yaşındaki çocuğa istismar davasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Hukuk işliyor. Herkesin vicdanı rahat olsun." ifadesini kullanan Bekir Bozdağ, "Yargılama devam ediyor. Bu konuyu soruşturup ortaya çıkartan yargımızdır. Çocuklarımızın örselenmemesi için en üst düzeyde her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir.

"Sonucu herkesin beklemesinde fayda var"



Çocukların cinsel istismarı, bizim ceza kanunumuzda suç olduğu gibi ahlakımız bakımından da kabul edilemez. Sonucu herkesin beklemesinde fayda var. Bütün bu bizdeki veriler gösteriyor ki bu işin esasen yargıya gelmeden çözülmesi lazım.

Yargıya ne zaman geliyor. Ya kadın öldükten sonra ya cinsel saldırıya uğradıktan sonra geliyor .Yargıya iş bittikten sonra geliyor. Yargıya geldikten sonra iş bitmiş oluyor." dedi.