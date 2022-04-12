Bekir Bozdağ koronaya yakalandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Belirtiler üzerine bugün test yaptırdığını Twitter hesabından açıklayan Bozdağ, karantinaya girdi.

"Çalışmalarıma karantinada devam edeceğim"

Çalışmalarına karantina şartlarında devam edeceğini ifade eden Bozdağ, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin." ifadelerine yer verdi.