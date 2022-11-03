Başörtüsü teklifi sürecinde CHP'nin dışında olumsuz yanıtla karşılaşmadıklarını belirten Bozdağ, " CHP'nin tutumundan bağımsız, diğer partilerle olumlu bir iklim oluşma ihtimalini yüksek gördüm" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı, Türkiye'de gündem oluşturmaya devam ediyor.

A Haber canlı yayınına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önemli açıklamalarda bulundu.

Başörtüsü teklifi hakkında konuşan Bakan Bozdağ, teklifin tüm kadınları kapsayacağını vurgulayarak, teklifin parlamento sürecinde CHP'nin tutumundan bağımsız olarak diğer partiler ile olumlu bir iletişim ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

"MHP desteğini çok açık şekilde ifade etti"

"Biz bir hazırlık yaptık. Bunu parlamentoda grubu olan partilerimizin önerilerini alarak şekillendirip meclise sevk etmek istedik. Büyük bir uzlaşmayı hazırlık aşamasında da dile getirelim. MHP bu konuda desteğini çok açık bir şekilde ifade etmiştir. Zaten biz hazırlıkları Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte yaptık. Çalışmalara iştirak ettiler ve her aşamada Sayın Bahçeli'yi bilgilendirdiğini biliyorum. Dün tekrar bir araya geldik ve desteğini açıkça ifade ettiler.

Bekir Bozdağ, partilerin başörtüsü teklifine tutumlarını değerlendirdi ViDEO

"CHP hazırlık çalışmalarına katkı vermeyeceklerini ifade etti"

CHP Grup Başkanekili Sayın Altay görüşme sonrası yaptığı açıklamada, hazırlık çalışmalarına katkı vermeyeceklerini ifade etti. Anayasa değişikliğine de Meclis seçimleri yakın olduğu için bu süre içinde sıcak bakmadıklarını ifade etti. Teklif son haliyle ortaya çıktıktan sonra tekrar değerlendireceklerini söylediler. Bir açık kapı bıraktılar Genel itibarıyla anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söylediler.

"HDP 'tutumumuz net' dedi"

HDP başörtüsü konusunda 'Zaten bizim tutumumuz net. Bu konuda çok açık düşüncelere sahibiz.' dediler. O konuda desteklerinin olduğunu ifade ettiler. Aile ile ilgili konuda bir değerlendirme yaptılar. Orada da olumlu bir hava oldu. Referandum konusuna karşı olduklarını söylediler. Sıcak bakmadıklarını ifade ettiler.

İyi Parti somut metin bekliyor

İYİ Parti'de 'Somut bir metin üzerinde konuşsak daha iyi olur' ifadesini kullandılar. Biz de neden somut bir teklif getirmediğimizi izah ettik. Hazırlıkları ve bu metnin çerçevesi üzerinde değerlendirmede bulunduk. Onlar da yetkili kurullara bu kurumu götürüp görüştükten sonra tutumlarını ona göre belirleyeceklerini söylediler. Karşı bir tutum görmedik.

"CHP dışında olumlu bir iklim oluşma ihtimalini yüksek gördüm"

Bu teklif parlamentoya geldikten sonra CHP'nin tutumundan bağımsız olarak söylüyorum diğer partilerle olumlu bir iklim oluşma ihtimalini yüksek gördüm.