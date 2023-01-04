Bekir Bozdağ, Somalili mevkidaşı ile görüştü

Bakan Bozdağ, Somali Adalet ve Anayasa Bakanı Hassan Moallin Mohamud Sheikh Ali ile bir araya gelirken "Terörle mücadelemize verdikleri destekten dolayı ayrıca teşekkür ettim" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mevkidaşı olan Somali Adalet ve Anayasa Bakanı Hassan Moallin Mohamud Sheikh Ali ve beraberindeki heyetle Adalet Bakanlığı'nda görüştü.

Bekir Bozdağ, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, Somali’nin terörle mücadele konusundaki tutumu nedeniyle mevkidaşına teşekkür etti.

"Terörle mücadelemize verdikleri destekten dolayı ayrıca teşekkür ettim"

FETÖ terör örgütünün Somali'deki faaliyetlerinin sonlandırıldığını belirten Bakan Bozdağ, "FETÖ terör örgütünün Somali'deki faaliyetlerini sonlandırdılar ve oradaki okullarını Türkiye Maarif Vakfına devrettiler. Bu açıdan da kendilerine terörle mücadelemize verdikleri destekten dolayı ayrıca teşekkür ettim.

Bundan sonraki süreçte de FETÖ dahil, terörle mücadele konusunda iş birliğimizin, dayanışmamızın güçlenerek devam edeceğini kendilerine ifade ettik. Ben tekrar Sayın Bakana ülkemizi ziyaretlerinden dolayı memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah bunun devamını Somali’de tamamlayacağız." diye konuştu.

"Hukuk ve adalet konusunda yeni anlaşmlar imzalayacağız"

Somali ile Türkiye arasında hukuk ve adalet konusunda yeni anlaşmalar imzalanacağını belirten Bakan Bozdağ, "İnşallah bundan sonraki süreçlerde iş birliğimizi geliştireceğiz ve dayanışmamızı daha güçlü hale getireceğiz. Türkiye’nin tecrübesi ve birikiminden Somali'nin adalet ve yargı hizmetlerinin üst düzeyde istifadesi için üzerimize düşen ne varsa bunları yerine getireceğimizi Sayın Bakana da ifade ettik.

Aramızda adli konularda iş birliği ve yardımlaşmayı düzenleyen ahdi temeli de gerçekleştirmek ve onu da hukuk içinde düzenleme konusunda çalışmalarımız son noktaya gelmiş durumda. Önümüzdeki zaman içerisinde iki adalet bakanı olarak bu anlaşmaları imzalayarak ülkelerimiz arasında adli iş birliğini, standardını ve hukuki temelini de güçlü bir hale getirmiş olacağız" dedi.

DHA'nın haberine göre; Bozdağ, Somali'ye hakim- savcı eğitimi hususunda da destek vermeye hazır olduklarını da kaydetti.

"İnfaz sistemi ve teknoloji kullanımı hakkında bilgi aldık"

İki ülke arasındaki adli yardımlaşma ve iş birliği konusunun da ele alındığı görüşme sonrasında konuk Bakan Ali de Ceza İnfaz Kurumları'nı da gezdiklerini ve infaz sistemiyle ilgili bilgi aldıklarını aktardı.

Teknolojinin sistemlere uyarlanması ile ilgili de bilgi aldıklarını belirten Ali, "İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin öneminden ve ortak mirasımızın öneminden bahsettik ve bunların özellikle adalet alanında nasıl geliştiririz diye konuştuk. Türkiye'nin, Somali'ye desteğinden bahsettik. Özellikle güvenlik alanında Türkiye'nin verdiği destekten bahsettik ve Sayın Erdoğan'ın 2011 senesinde Somali’ye yaptığı tarihi ziyaretten de bahsetme fırsatımız oldu. Bu ziyaretin bütün dünyanın gözünü nasıl açtığını gösterdik, konuştuk ve bundan dolayı da sonsuz müteşekkir olduğumuzu belirttik." diye konuştu.





