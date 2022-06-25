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    Bekir Bozdağ, taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavet etti

    Bekir Bozdağ, taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavet etti

    Bakan Bozdağ, Sayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bozdağ, ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okudu.
    • 25.06.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 13:10
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    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın amcası Aslan Sayan dün vefat etti.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Ağrı'ya geldi.

    Sayan'a taziye ziyareti

    Toplantının yanı sıra bazı temasları kapsamında Bozdağ, Belediye Başkanı Sayan'a amcasının vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

    Sayan'ın ailesine başsağlığı dilemek için Tutak ilçesine bağlı Yukarıkargalık köyüne geçen Bozdağ, Savcı Sayan'a ve Aslan Sayan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

    Bekir Bozdağ, taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavet etti ViDEO

    Kur'an-ı Kerim tilavet etti

    Bakan Bozdağ, taziyeevinde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

    AA'nın aktardığına göre, Bakan Bozdağ'a Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Adalet Bakan Yardımcıları Hasan Yılmaz ile Akın Gürlek, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu da eşlik etti.

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