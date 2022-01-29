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    Bekir Bozdağ'dan atama sonrası ilk açıklama geldi

    Bekir Bozdağ'dan atama sonrası ilk açıklama geldi

    Abdulhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarken Gül'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 10:34
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kabinede bir revizyona daha gidildi.

    Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevden af talebi kabul edildi.

    YENİ ADALET BAKANI BOZDAĞ OLDU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı görevine Bekir Bozdağ'ı atadı.

    Ayrıca Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'i görevden aldı.

    Dinçer'in yerine ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

    Bekir Bozdağ dan atama sonrası ilk açıklama geldi #1

    "ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"

    Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

    Bekir Bozdağ dan atama sonrası ilk açıklama geldi #2


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