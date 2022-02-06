Bekir Bozdağ'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret mesajlarına tepki

Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, sosyal medyada hakaret mesajları yer aldı.

Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da söz konusu mesajlara sert tepki gösterdi.

"MEDENİYET DEĞERLERİMİZDEN BİRİ DE..."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bozdağ, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır." ifadesini kullandı.

"HAKARET EDENLER, HADDİNİ VE KENDİNİ BİLMEZLERDİR"

Bozdağ, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir." dedi.

Bakan Bozdağ, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"CUMHURBAŞKANIMIZA BEDDUA EDENLER HEP KAYBETTİ, YİNE KAYBEDECEK"

"Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir.

"BU İMTİHANI DA GEÇECEKLERDİR"

Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah’ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah’ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir."