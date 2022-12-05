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    Bekir Bozdağ'dan evlilik birliği vurgusu

    Adalet Bakanı Bozdağ, ailenin korunması kapsamında evlilik birliğinin yalnızca kadın ve erkek arasında kurulabileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 12:49
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    Bekir Bozdağ'dan evlilik birliği vurgusu

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Başörtüsü ile anayasa değişiklik teklifi hakkında konuşan Bozdağ, "Bu teklif TBMM Başkanlığına sunulacak, imzaya açıldı." ifadelerini kullandı.

    Bakan Bozdağ, açıklamaları sırasında ailenin korunması ile ilgili önemli bir konuyu ele aldı.

    Aileyi yalnızca kadın ve erkeğin evlenerek kurabileceğini vurgulayan Bozdağ, şu ifadelerle devam etti;

    "Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi, eğitim öğretim, çalışma, seçme seçilme, kamu hizmetlerine girme ile diğer temel hak ve hürriyetlerini kullanmaktan yoksun bırakılamaz, ayrımcılığa tabi tutulamaz. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sayılan konular var. Sayılmasının ana nedeni geçmişte bu alanlarda ciddi sorunlar yaşanmış olması.

    Bekir Bozdağ'dan evlilik birliği vurgusu ViDEO

    Bekir Bozdağ dan evlilik birliği vurgusu #1

    "Evlilik birliğinin ancak kadın ve erkeğin evlenerek kurulabileceği açık biçimde vurgulanmaktadır"

    İkinci düzenleme ise ailenin korunması ile ilgili önemli bir konu. Ailenin korunması ve çocuk hakları başlığı, ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları şeklinde başlık değiştiriliyor. Ailenin Türk toplumunun temeli olduğu korunmakta ve vurgulanmakta. Aileyi kuran evlilik birliğinin ancak kadın ve erkeğin evlenerek kurulabileceği açık biçimde vurgulanmaktadır.

    "Aile bütün ülkelerde tehdit ve saldırı altında"

    Anayasa bu haliyle aileyi daha güçlü biçimde koruyacak. Başka ülkelerde de aileyi korumak için tedbirler alınıyor. Macaristan'da, Polonya'da, Bulgaristan'da... Aile bütün ülkelerde tehdit ve saldırı altında. Her ülke neslini korumak için aileyi korumayı görev görüyor. Değişiklik evlilik birliğinin kimler arasında kurulacağını açıkça ifade ediyor."


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