Bekir Bozdağ’dan Şanlıurfa’ya TEKNOFEST müjdesi

İHA

14 Mayıs'ta yapılacak kritik seçimlere son 6 gün.

Şanlıurfa’da vatandaşlarla bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfalı vatandaşlara TEKNOFEST müjdesi verdi.

Bekir Bozdağ, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da yapılması yönünde genç Şanlıurfalılardan talep aldığını söyledi.

Bakan Bozdağ, Selçuk Bayraktar ile görüştüğünü ve TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da gerçekleştirilmesi sözünü aldığını söyleyerek şöyle devam etti:

Selçuk Bayraktar bu genç yaşında gerçekten Türkiye'nin bayrakları oldu ve Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu. Başarılarıyla Atatürk'ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözüne hayatiyet kazandırdı. Göklerde egemen olan güçlü bir Türkiye'ye çok güçlü bir destek verdi. Bu genç yaşta büyük başarıların altına imza attı. Geçen sizin gibi başka yerde de gençler Selçuk Bey'i Şanlıurfa'ya isteyince aradım kendisini. Sizlerin selamlarını, saygılarını, dileklerini ilettim. Ondan şu sözü de aldım; İnşallah Şanlıurfa'ya da gelecek ve TEKNOFEST'in bir tanesini de beraber Şanlıurfa'da yapacağız.