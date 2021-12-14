Bekir Pakdemirli: Evlatlarımıza eksiksiz bir doğa teslim edeceğiz

Bakan Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan "Nesli tükenmekte olan bir hayvan" üzerine yaptığı paylaşımların içeriğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün sosyal medya hesabı üzerinden "Nesli tükenmekte olan bir hayvan" üzerine paylaşım yapmıştı.

Söz konusu paylaşımı merak uyandırırken, Bakan Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili açıklamasını bugün saat 10.00'da yapacağını duyurmuştu.

Bu sabah ise Bakan Pakdemirli'den beklenen açıklama geldi.

"TEK BİR İSİM TEHLİKEYİ ADRESLEMEYE YETMEZ"

Farkındalık oluşturmak adına böyle bir girişimde bulunduklarını belirten Pakdemirli, "Bugün hepiniz, nesli tükenen canlılarımız için bir isim söylenmesini, bir açıklama yapılmasını bekliyor. Tek bir canlı ismi, bu büyük tehlikeyi adreslemeye yetmez.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"



Sosyal medyada, nesli tükenen tüm canlılara dikkat çekmek, çevreyi ve doğal ekosistemi daha güçlü korumak adına bir farkındalık oluşturmak istedik. Ve bunda da başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

"BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE TALİMAT VERDİM"

Ayrıca tüm bölge müdürlerine talimat verdiğini de söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Tüm bölge müdürlerimize talimatımdır. Birinci önceliğiniz; nesli tehlike altında olan türleri bulmak ve koruma altına almaktır.

"EVLATLARIMIZA EKSİKSİK DOĞA TESLİM EDECEĞİZ"

Evlatlarımıza eksiksiz bir doğa teslim etmek için dağ-tepe demeden gece-gündüz demeden çalışın. Ben daima sizlerin yanındayım, yanında olmaya da devam edeceğim."