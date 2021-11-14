Belarus sınırında görevli Polonyalı asker hayatını kaybetti

Belarus sınırında görev yapan bir Polonyalı askerin yaşamını yitirdiği, ölümün kaza sonucu meydana geldiği bildirildi.

Polonya Ordusu 17. Mekanize Tugay komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belarus sınırında görevli bir askerin hayatını kaybettiği, ölümün kaza sonucu meydana geldiği belirtildi.

''ASKER KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ''

Açıklamada, "13 Kasım tarihinde Polonya-Belarus sınırında görev yapan bir asker, kazanın meydana gelmesi sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

''OLAYDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER YER ALMIYOR''

Açıklamada ayrıca '‘olayda üçüncü kişilerin yer almadığı’' bilgisi verildi.

Daha önce Polonya yönetiminin, önümüzdeki yılın ilk yarısının sonuna kadar Belarus sınırında duvar örmeyi planladığı bildirilmişti.



Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminskiy, inşası planlanan duvarın uzunluğunun 180 kilometre, yüksekliğinin ise 5.5 metre olacağını ve yapımında yenilikçi çözümler kullanılacağını açıklamıştı.