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    Benzin ve motorine zam yolda

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam gelecek. Benzinde 17 kuruş, motorinde ise 41 kuruşun tamamı pompaya yansıyacak.
    • AA
    • 15.10.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 11:19
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    Benzin ve motorine zam yolda

    Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

    Buna göre 16 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litresi 41 kuruş zamlanacak.

    Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıyacak.

    MOTORİNDE 41, BENZİNDE İSE 40 KURUŞLUK ZAM

    Benzinde ise 40 kuruş zam yapılacak. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV’den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak.

    17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak.

    3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİN VE MOTORİNİN FİYATLARI

    Böylece motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7.53’ten 7.94’e, Ankara’da 7.61’den 8.02’ye, İzmir’de 7.62’den 8.03’e yükselecek.

    Benzinin litre fiyatı da bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7,78’den 7,95’e, Ankara’da 7,84’ten 8,01’e, İzmir’de 7,85’ten 8,02’ye yükselecek.

    Benzin ve motorine zam yolda #1

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