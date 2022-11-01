Benzine zam geldi

Brent petroldeki dalgalanmalar devam ederken benzine 71 kuruşluk bir zam daha geldi. Güncel benzin litre fiyatı 21,36 TL oldu

Rusya Ukrayna savaşının etkileri, akaryakıt sektörünü de vurdu.

Brent petrol 93 dolar civarında seyrederken, yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki artış da sektöre doğrudan etki ediyor.

Yılbaşından bu yana motorin ve benzin gruplarına sayısız zam geldi.

Sürücülerin çilesi haline gelen 'zam' haberlerine ise çok geçmeden bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz haftalarda motorine 1 TL 7 kuruş indirim yapılırken benzin, zamlardan yine nasibini aldı.

Benzine bir zam daha

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine bu gece yarısı itibarıyla 71 kuruşluk bir zam daha geldi.

Yaşanan fiyat artışı, pompa fiyatlarına da yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 TL, benzin litre fiyatı ise 21,36 TL oldu.